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Espreso.tvЭкономикаНСЗУ может начать штрафовать медучреждения, которые не выполняют условия договоров

НСЗУ может начать штрафовать медучреждения, которые не выполняют условия договоров

Национальная служба здоровья (НСЗУ) изучает возможность расширить применение штрафных санкций к медицинским учреждениям, которые имеют договоры со Службой

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы уже почти разработали изменения в постановление Кабмина №410. Хотим предложить правительству внести изменения в это постановление в отношении договоров о медицинском обслуживании населения, добавить туда в него положение о проведении мониторинга и учесть возможность других, в том числе штрафных, санкций в случае, если медучреждение будет нарушать условия договора ", - цитирует издание слова исполняющего обязанности главы НСЗУ Андрея Виленского.

По его словам, такие изменения дадут НСЗУ возможность получить более гибкие инструменты влияния на учреждения здравоохранения, в частности, когда они требуют от пациентов оплаты за медуслуги.

При этом Виленский подчеркнул, что НСЗУ сможет применять такие инструменты в случае, когда разрыв договора НСЗУ с этим медучреждением невозможен, в том числе, когда речь идет об областных онкологических центрах.

"Расторжение договора с НСЗУ - достаточно сложная для реализации опции. Например, если мы говорим об онкологических центрах, которые являются региональными центрами по оказанию специализированной и высокоспециализированной медпомощи по этому профилю, трудно представить, что мы прекращаем договор с ними и тысячи пациентов будут лишены возможности получить медуслуга ", - пояснил Виленский.

Вместе с тем, он добавил, что НСЗУ обращалась в правоохранительные органы в связи с жалобами пациентов на требования оплаты в медицинских учреждениях. В частности, отметил он примеры уголовных дел по этому пункту есть в Ивано-Франковской области. НСЗУ направила около десяти сообщений по этим случаям и уже есть определенные решения.

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