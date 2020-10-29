Найти и уничтожить, - Чисора серьезно настроился на бой с Усиком

29 октября, 2020, 22:37

Британский боксер Дерек Чисора готов уничтожить украинца Александра Усика

Об этом Чисора сообщил в Instagram.

"Найти и уничтожить", - написал британец.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Посмотреть этот сообщение в Instagram (@derekwarchisora) 29 октября 2020 в 10:45 PDT

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .

29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

29 октября Усик заявил, что ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры.

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