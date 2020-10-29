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Espreso.tvСпортНайти и уничтожить, - Чисора серьезно настроился на бой с Усиком

Найти и уничтожить, - Чисора серьезно настроился на бой с Усиком


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора готов уничтожить украинца Александра Усика

Об этом Чисора сообщил в Instagram.

"Найти и уничтожить", - написал британец.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(@derekwarchisora)

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