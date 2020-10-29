Нардепы монобольшинства поссорились из-за КС: Шевченко назвал Безгина "адептом Сороса", тот ответил

29 октября, 2020, 13:03

Ссора произошла между представителями фракции "Слуга народа" Евгением Шевченко и Виталием Безгиным. В результате Шевченко, который и начал конфликт, послал Безгина "на три буквы"

Публичная перепалка нардепов монобольшинства состоялась на Telegram-канале Евгения Шевченко и Facebook-странице Виталия Безгина.

Прелюдией к публичной ссоре в комментариях на странице нардепа Безгина стало сообщение Евгения Шевченко в Telegram. Шевченко занял позицию КС и оскорбил Безгина.

Тот назвал Безгина "безмозглым" и "адептом Госдепа и Сороса". Затем Шевченко добавил, что Виталий Безгин "антисоциальный урод".

Виталий Безгин ответил в Facebook, где получил в комментариях поддержку других нардепов монобольшинства - Лизы Богуцкой, Богдана Яременко и Ивана Юнакова и других.

В частности он предложил Шевченко выразить все претензии "в лицо на фракции".

В комментарии к Безгину пришел Шевченко и послал коллегу.

На это Безгин назвал Шевченко клоуном и спросил, как тот относится к тому, что президент созвал СНБО из-за решения КС.

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