Нардепы монобольшинства поссорились из-за КС: Шевченко назвал Безгина "адептом Сороса", тот ответил
Публичная перепалка нардепов монобольшинства состоялась на Telegram-канале Евгения Шевченко и Facebook-странице Виталия Безгина.
Прелюдией к публичной ссоре в комментариях на странице нардепа Безгина стало сообщение Евгения Шевченко в Telegram. Шевченко занял позицию КС и оскорбил Безгина.
Тот назвал Безгина "безмозглым" и "адептом Госдепа и Сороса". Затем Шевченко добавил, что Виталий Безгин "антисоциальный урод".
Виталий Безгин ответил в Facebook, где получил в комментариях поддержку других нардепов монобольшинства - Лизы Богуцкой, Богдана Яременко и Ивана Юнакова и других.
В частности он предложил Шевченко выразить все претензии "в лицо на фракции".
В комментарии к Безгину пришел Шевченко и послал коллегу.
На это Безгин назвал Шевченко клоуном и спросил, как тот относится к тому, что президент созвал СНБО из-за решения КС.
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