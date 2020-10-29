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Espreso.tvОбществоНАПК: КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов

НАПК: КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов

Конституционный Суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

В агентстве заявили, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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