Нападение в Ницце: трое погибших, одну из жертв обезглавили, подозреваемый кричал "Аллаху Акбар"

29 октября, 2020, 13:14

Количество погибших во время нападения в Ницце возросло до трех, одну из женщин обезглавили. Злоумышленник после нападения кричал "Аллаху Акбар"

Полиция сообщила, что в результате нападения погибли три человека и несколько получили ранения. По информации источников Reuters в полиции, одной женщине отрезали голову.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что подозреваемый мужчина продолжал кричать "Аллаху Акбар" даже после задержания полицией.

29 октября в Ницце на юге Франции неизвестный напал на прохожих с ножом. Это произошло в городской церкви Нотр-Дам или рядом с ней. Нападающего задержала полиция.

Напомним, учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом. Расследованием убийства занялась антитеррористическая прокуратура, задержали 11 человек.

Позже стало известно, что исламский проповедник выпустил фетву (исламскую религиозную постановление), в отношении учителя Самуэль Пати с призывом убить его за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

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