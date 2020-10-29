На охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии
Об инциденте проинформировало государственное телевидение Саудовской Аравии, сообщает France24 .
Согласно сообщению, охранник консульства был ранен острым инструментом в саудовском городе Джидде.
Нападавший был арестован после того, как нанес ножевое ранение охраннику. По данным СМИ, злоумышленник является гражданином Саудовской Аравии.
Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-