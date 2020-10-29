На охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии

29 октября, 2020, 14:19

Через несколько часов после вероятного теракта в Ницце в Саудовской Аравии ранили охранника французского консульства

Об инциденте проинформировало государственное телевидение Саудовской Аравии, сообщает France24 .

Согласно сообщению, охранник консульства был ранен острым инструментом в саудовском городе Джидде.

Нападавший был арестован после того, как нанес ножевое ранение охраннику. По данным СМИ, злоумышленник является гражданином Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских, крича "Аллах Акбар!".

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