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Espreso.tvОбществоНа Киевщине на карантин ушли 14 детсадов

На Киевщине на карантин ушли 14 детсадов


фото: ukrinform
В Киевской области на карантин закрыли 14 детсадов

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

"Решениями территориальных управлений ТЭБ и ЧС закрыты на карантин такие заведения: по одному - в Згуровском, Тетиевском и Таращанском районах, в Мироновской и Барышевской ОТГ; два - в Фурсовской и Узинской ОТГ и Сквирском районе, 4 учреждения - в Яготинском районе", - говорится в сообщении.

В Киевской области в условиях адаптивного карантина работают 780 учреждений дошкольного образования, которые посещают почти 55 тыс. детей.

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