На Донбассе украинский военный получил ранение в руку

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное!, - говорится в утренней сводке.

Штаб также информирует, что в целом российские гибридные силы четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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