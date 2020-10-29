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Espreso.tvОбществоНа Донбассе украинский военный получил ранение в руку

На Донбассе украинский военный получил ранение в руку

В зоне боевых действий на Донбассе 28 октября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное!, - говорится в утренней сводке.

Штаб также информирует, что в целом российские гибридные силы четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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