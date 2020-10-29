МЗ просит выделить около 2 млрд грн на новый метод тестов на COVID-19

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенных постановлений, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 млрд грн, которые нам необходимы на борьбу с COVID -19, львиная доля на этот метод тестирования ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что таким образом хотят увеличить количество проводимых тестов на коронавирус.

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