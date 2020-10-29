МВД временно прекращает прием граждан из-за распространения заболеваемости коронавирусом

29 октября, 2020, 19:22

В связи с распространением COVID-19 Министерство внутренних дел Украины временно прекращает прием граждан

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения граждан будут приниматься на электронный почтовый адрес. Также письменные обращения можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

В Украине за минувшие сутки выявили 7342 новых случая заболевания коронавирусом.

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