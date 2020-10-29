МВД временно прекращает прием граждан из-за распространения заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращения граждан будут приниматься на электронный почтовый адрес. Также письменные обращения можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).
- В Украине за минувшие сутки выявили 7342 новых случая заболевания коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-