 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВД временно прекращает прием граждан из-за распространения заболеваемости коронавирусом

МВД временно прекращает прием граждан из-за распространения заболеваемости коронавирусом

В связи с распространением COVID-19 Министерство внутренних дел Украины временно прекращает прием граждан

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения граждан будут приниматься на электронный почтовый адрес. Также письменные обращения можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать