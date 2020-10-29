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Espreso.tvОбществоМэрия Львова не пригласила представителей Украинского комитета ИКОМОС на мероприятие по городскому наследию

Мэрия Львова не пригласила представителей Украинского комитета ИКОМОС на мероприятие по городскому наследию

Львовский центр УНК ИКОМОС получил информацию о планируемом на 29 октября событии по городскому наследию, но представителей комитета не пригласили

Об этом сообщает "ICOMOS-Украина".

"Из достоверных источников Львовский центр УНК ИКОМОС получил информацию о планируемом на 29 октября событии под названием "Онлайн-встреча на тему "Ревитализация культурного и природного наследия объекта мирового наследия ЮНЕСКО" Львов - ансамбль исторического центра (Украина) (C 865 ) "методом решения проблемы доступности". Такие мероприятия, проводимые сознательно без участия и официального информирования Украинского Национального комитета ИКОМОС, который не имел соответственно возможности делегировать своего представителя на эту конференцию, есть со стороны организаторов грубым нарушением этических норм и принципов сотрудничества органов власти с Международным комитетом ИКОМОС ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что среди участников, приглашенных мэрией Львова к участию, нет действительных членов УНК ИКОМОС, уполномоченных представлять позицию организации.

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