Мэрия Львова не пригласила представителей Украинского комитета ИКОМОС на мероприятие по городскому наследию

29 октября, 2020, 10:33

Львовский центр УНК ИКОМОС получил информацию о планируемом на 29 октября событии по городскому наследию, но представителей комитета не пригласили

Об этом сообщает "ICOMOS-Украина".

"Из достоверных источников Львовский центр УНК ИКОМОС получил информацию о планируемом на 29 октября событии под названием "Онлайн-встреча на тему "Ревитализация культурного и природного наследия объекта мирового наследия ЮНЕСКО" Львов - ансамбль исторического центра (Украина) (C 865 ) "методом решения проблемы доступности". Такие мероприятия, проводимые сознательно без участия и официального информирования Украинского Национального комитета ИКОМОС, который не имел соответственно возможности делегировать своего представителя на эту конференцию, есть со стороны организаторов грубым нарушением этических норм и принципов сотрудничества органов власти с Международным комитетом ИКОМОС ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что среди участников, приглашенных мэрией Львова к участию, нет действительных членов УНК ИКОМОС, уполномоченных представлять позицию организации.

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