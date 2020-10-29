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Espreso.tvСпортМенеджер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг после поражения от Лопеса

Менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг после поражения от Лопеса


фото: twitter.com/vasyllomachenko
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 года

Об этом Климас сообщил в Instagram.

По его словам, Василий Ломаченко чувствует себя хорошо после операции на плече, которую он перенес после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от американца Теофимо Лопеса.

"Для фанатов Ломаченко, которым интересно и важно это знать: Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", - написал Климас.

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