Менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг после поражения от Лопеса

29 октября, 2020, 15:49

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 года

Об этом Климас сообщил в Instagram.

По его словам, Василий Ломаченко чувствует себя хорошо после операции на плече, которую он перенес после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от американца Теофимо Лопеса.

"Для фанатов Ломаченко, которым интересно и важно это знать: Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", - написал Климас.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.

Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и грозился в случае отмены боя завершить карьеру .

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