Менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг после поражения от Лопеса
Об этом Климас сообщил в Instagram.
По его словам, Василий Ломаченко чувствует себя хорошо после операции на плече, которую он перенес после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) от американца Теофимо Лопеса.
"Для фанатов Ломаченко, которым интересно и важно это знать: Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года", - написал Климас.
OK, this one for LOMA's fans who are interested and if it's important for you : Loma is feeling great after surgery and travel back home . He is recovering quickly and already doing rehabilitation exercises . He will be back soon, hopefully we can see him back in ring March / April next year. @lomachenkovasiliy #recovery #surgery #klimasmanagement
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и грозился в случае отмены боя завершить карьеру .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-