Лига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Зари" после 2-го тура
29 октября, 2020, 22:49
Луганская "Заря" занимает третье место в группе G после 2-го тура Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 2-го тура "Заря" делит 3-4 места с греческим АЕКом. 1-2 места заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".
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В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.
- 29 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1.
- В параллельном матче "Лестер" победил греческий АЕК со счетом 2:1.
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