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Espreso.tvСпортЛига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Зари" после 2-го тура

Лига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Зари" после 2-го тура


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Луганская "Заря" занимает третье место в группе G после 2-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 2-го тура "Заря" делит 3-4 места с греческим АЕКом. 1-2 места заняли обидчики украинцев: португальская "Брага" и английский "Лестер".

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В следующем туре "Заря" сыграет дома против АЕКа, а "Лестер" поборется с "Брагой" за первое место.

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