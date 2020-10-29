Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 2-го тура
29 октября, 2020, 00:12
После 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Барселона", которая уверенно победила "Ювентус" (2:0), возглавила турнирную таблицу, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьи с "Ференцварошем" (2:2) расположился на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых-пропущенных мячей.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Ференцварош" примет "Ювентус". Матчи состоятся 4 ноября. Начало в 22:00.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
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