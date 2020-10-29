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Espreso.tvОбществоЛукашенко отправил в отставку главу МВД Караева

Лукашенко отправил в отставку главу МВД Караева


фото: belta
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Караева

Новым министром назначен Иван Кураков, который возглавлял ГУВД Минска, сообщила БЕЛТА.

Также агентство сообщило, что Караев назначен помощником президента Беларуси, инспектором по Гродненской области. Инспектором по Брестской области стал Валерий Вакульчик, а в Минске - Александр Барсуков.
"Вы втроем направляетесь не только на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с этими событиями, прежде всего, которые состоялись (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться) . Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вам не нужно вводить в курс дела и учить ", - сказал Лукашенко.

28 октября, было опубликовано интервью с Караевым, в котором тот сказал, что боевое оружие в отношении протестующих может быть применено, "когда все методы исчерпаны".

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