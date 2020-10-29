Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов в Польше

29 октября, 2020, 13:33

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польский лидер Анджей Дуда сфальсифицировал результаты выборов в Польше

Так он прокомментировал протесты в Польше из-за запрета абортов, сообщает БелТА .

Он считает, что женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только запретили аборты.

"Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента преимущества не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели перевести стрелки на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", - заявил он .

Лукашенко считает, что в Польше накопились и экономические проблемы.

Отметим, в Беларуси уже три месяца люди протестуют из-за непризнания результатов выборов президента. Лукашенко в ответ отказывается покидать пост. Протесты в стране разгоняют силовики, белорусов задерживают.

Напомним, Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты .

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