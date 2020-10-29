Луческу после "Ференцвароша" на 10 дней закрыл динамовцев на клубной базе
29 октября, 2020, 14:49
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил изолировать команду на 10 дней в загородной клубной базе
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
"Динамо" после ничьей с венгерским "Ференцварошем" проведет 10 дней на клубной базе в Конча-Заспе.
Там киевляне будут готовиться к матчам с "Днепром-1" и "Шахтером" в чемпионате Украины и "Барселоны" в Лиге чемпионов.
Отмечается, что решение Луческу не связано с результатом матча с "Ференцварошем", а было принято из-за пандемии коронавируса.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил в ворота "Ференцвароша" 1500-й гол украинских клубов в еврокубковых турнирах.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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