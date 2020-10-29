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Espreso.tvСпортЛуческу после "Ференцвароша" на 10 дней закрыл динамовцев на клубной базе

Луческу после "Ференцвароша" на 10 дней закрыл динамовцев на клубной базе


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил изолировать команду на 10 дней в загородной клубной базе

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

"Динамо" после ничьей с венгерским "Ференцварошем" проведет 10 дней на клубной базе в Конча-Заспе.

Там киевляне будут готовиться к матчам с "Днепром-1" и "Шахтером" в чемпионате Украины и "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Отмечается, что решение Луческу не связано с результатом матча с "Ференцварошем", а было принято из-за пандемии коронавируса.

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