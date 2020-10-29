Киев находится на четвертом месте в мире среди городов, где самый грязный воздух
29 октября, 2020, 13:07
Киев находится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом
Об этом говорится в данных портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха.
По состоянию на 29 октября Киев находится на третьем месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения 159 при норме в 50.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый". Киев опережают в рейтинге индийская столица Дели, пакистанский Лахор и монгольский Улан-Батор.
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