Киев находится на четвертом месте в мире среди городов, где самый грязный воздух

29 октября, 2020, 13:07

Киев находится в списке мегаполисов мира с самым грязным воздухом

Об этом говорится в данных портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха.

По состоянию на 29 октября Киев находится на третьем месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом загрязнения 159 при норме в 50.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый". Киев опережают в рейтинге индийская столица Дели, пакистанский Лахор и монгольский Улан-Батор.

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