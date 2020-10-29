Курс валют: доллар продолжает дорожать

29 октября, 2020, 10:40

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 29 октября 2020 года на отметке 28,39 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 28 октября курс составлял 28,36 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 29 октября установлен на уровне 33,31 грн / евро. По состоянию на 28 октября курс составлял 33,55 грн / евро.

На наличном рынке 29 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,43, продают - по 28,49 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,70 грн / $.

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