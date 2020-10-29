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Espreso.tvЭкономикаКлиенты Новой Почты смогут проходить верификацию по цифровому паспорту через терминалы Ощадбанка

Клиенты Новой Почты смогут проходить верификацию по цифровому паспорту через терминалы Ощадбанка

Ощадбанк совместно с компанией Пост Финанс внедрили возможность верификации клиентов Новой почты по ID-картам через POS-терминалы

Об этом сообщила пресс-служба Новой Почты.

Согласно сообщению, с октября клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию лица в отделении, приложив ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка.

"Это означает, что клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования. Технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay", - отметили в пресс-службе.

По словам СЕО компании Пост Финанс Андрея Кривошапко, благодаря этой возможности время верификации сократилось до 20 секунд.

Как отметил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко, в партнерстве с Пост Финанс банк первым на рынке Финтех представил идентификацию клиентов по ID-картами через POS-терминалы, что сделало систему хранения данных еще более безопасной.

В пресс-службе напомнили, документы, подтверждающие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 тыс. грн и выше, а также для получения и отправки денежного перевода на сумму 5 тыс. грн и выше.

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