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Espreso.tvОбществоХлывнюк показал шрамы в новом клипе Бумбокса вместе с Крыхиткой

Хлывнюк показал шрамы в новом клипе Бумбокса вместе с Крыхиткой


фото: скріншот кліпу
29 октября "Бумбокс" выпустил новый клип "Ангела" вместе с группой "Крыхитка"

Новый клип "Ангела" опубликован на YouTube-канале "Бумбокса".

"Песня "Ангела -  это хип-хоп песня, сыгранная вживую, в припеве которой звучит фраза "Где ты найдешь такого ангела, как я". Поет ее Саша Кольцова, вокалистка группы Крыхитка и автор песни, которая в оригинале называется "Ангела, как я". В нашем случае вопрос, который задает герой, подчеркивает именно противоположность сказанному в куплетах. За период от написания песни до издания клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там ... Некоторые очень прямолинейные, над некоторыми придется "постопкадрить" тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, как каким событиям приурочено? .. это протест, напоминание? Так, клип "Ангела" - напоминание нам в первую очередь, как авторам, о том, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе это обслуживание каких-то простых банальных человеческих "хочу", - рассказал вокалист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк.

"Ангела" не удастся посмотреть один раз. Чтобы увидеть все детали и "считать" месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу. Каждый предмет, а их в клипе много, имеет свое значение, с некоторыми связанные реальные истории из жизни нашей страны. Мы продумывали каждую композицию до мельчайших деталей - предметы должны присутствовать и мы хотим через них сказать зрителю. Вся команда, от оператора до художника-постановщика, вдохновлялась голландскими и испанскими натюрмортами XVI-XVII веков. Даже на этапе коррекции, мы сидели с альбомом Хуана ван дер Хамени, заимствуя из его работ конкретные цветные и экспозиционные решения - пионы должны быть такого цвета, золото такого и т.д. ", - добавил режиссер клипа Стас Гуренко.

Отметим, оригинальный клип "Крыхитка Цахес" "Ангела, как я" появился в 2007 году.

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