Франция повысила уровень террористической угрозы после нападения в Ницце
Об этом сообщил в Твиттере премьер-министр Жан Кастекс, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Правительство ввело в действие план Vigipirate на уровне "чрезвычайная угроза нападения" на всей территории", - заявил французский премьер.
Он сообщил, что в пятницу, 30 октября, президент созывает заседание Совета национальной обороны и безопасности.
План Vigipirate был введен во Франции в 2016 году. Это комплексный инструмент в борьбе с терроризмом. Уровень "чрезвычайная угроза нападения" является третьим и самым высоким в пределах антитеррористических мероприятий.
Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавив одного из них, и ранить еще нескольких.
Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".
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