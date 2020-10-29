Франция повысила уровень террористической угрозы после нападения в Ницце

29 октября, 2020, 16:04

После резни в Ницце правительство Франции повысило уровень террористической угрозы

Об этом сообщил в Твиттере премьер-министр Жан Кастекс, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Правительство ввело в действие план Vigipirate на уровне "чрезвычайная угроза нападения" на всей территории", - заявил французский премьер.

Он сообщил, что в пятницу, 30 октября, президент созывает заседание Совета национальной обороны и безопасности.

План Vigipirate был введен во Франции в 2016 году. Это комплексный инструмент в борьбе с терроризмом. Уровень "чрезвычайная угроза нападения" является третьим и самым высоким в пределах антитеррористических мероприятий.

Напомним, сегодня произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавив одного из них, и ранить еще нескольких.

Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb