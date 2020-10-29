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Espreso.tvМирЭрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

Об этом сообщил Anadolu.

Публикацию в Charlie Hebdo Эрдоган считает "отвратительной так называемой карикатурой".

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдин отметил в иске, что карикатура является "оскорбительным контентом" и "уголовной клеветой". Иск направлен против карикатуриста и руководства Charlie Hebdo.

Карикатура, которая появилась в выпуске издания за 28 октября, изображает Эрдогана полуголым и с выпивкой в руке, который задирает одежду женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!".

"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.

Публикация Charlie Hebdo произошла в период напряженной конфронтации между властью Франции и несколькими исламскими странами.

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