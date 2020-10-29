Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

29 октября, 2020, 08:23

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

Об этом сообщил Anadolu.

Публикацию в Charlie Hebdo Эрдоган считает "отвратительной так называемой карикатурой".

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдин отметил в иске, что карикатура является "оскорбительным контентом" и "уголовной клеветой". Иск направлен против карикатуриста и руководства Charlie Hebdo.

Карикатура, которая появилась в выпуске издания за 28 октября, изображает Эрдогана полуголым и с выпивкой в руке, который задирает одежду женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!".

"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.

Публикация Charlie Hebdo произошла в период напряженной конфронтации между властью Франции и несколькими исламскими странами.

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