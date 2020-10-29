Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру
Об этом сообщил Anadolu.
Публикацию в Charlie Hebdo Эрдоган считает "отвратительной так называемой карикатурой".
Адвокат Эрдогана Хусейн Айдин отметил в иске, что карикатура является "оскорбительным контентом" и "уголовной клеветой". Иск направлен против карикатуриста и руководства Charlie Hebdo.
Карикатура, которая появилась в выпуске издания за 28 октября, изображает Эрдогана полуголым и с выпивкой в руке, который задирает одежду женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!".
"Эрдоган в личной жизни очень игривый", - пишет журнал.
Публикация Charlie Hebdo произошла в период напряженной конфронтации между властью Франции и несколькими исламскими странами.
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- Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за антиисламской политики президента Франции Эммануэля Макрона.
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