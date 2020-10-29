Двое футболистов сборной Украины вернулись к тренировкам "Шахтера"
29 октября, 2020, 18:47
Защитник Сергей Кривцов и форвард Жуниор Мораес вернулись к тренировкам с донецким "Шахтером"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Футболисты не помогли "Шахтеру" в двух стартовых матчах Лиги чемпионов из-за того, что были заражены COVID-19.
"Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес - оба уже работают в общей группе", - говорится в сообщении.
По индивидуальной программе в "Шахтере" тренируются Виктор Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгений Коноплянка, Максим Малышев и Исмаили.
Завтра, 30 октября, в 8-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет дома против "Мариуполя". Начало в 19:00.
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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