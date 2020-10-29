 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДвое футболистов сборной Украины вернулись к тренировкам "Шахтера"

Двое футболистов сборной Украины вернулись к тренировкам "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Защитник Сергей Кривцов и форвард Жуниор Мораес вернулись к тренировкам с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Футболисты не помогли "Шахтеру" в двух стартовых матчах Лиги чемпионов из-за того, что были заражены COVID-19.

"Полноценно к тренировочному процессу вернулись защитник Сергей Кривцов и нападающий Жуниор Мораес - оба уже работают в общей группе", - говорится в сообщении.

По индивидуальной программе в "Шахтере" тренируются Виктор Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгений Коноплянка, Максим Малышев и Исмаили.

Завтра, 30 октября, в 8-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет дома против "Мариуполя". Начало в 19:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать