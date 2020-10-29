Довольно быстро будет реакция со стороны парламента и президента, - Разумков о решении КСУ
Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Германию, передает "РБК-Украина".
По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти.
"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства ... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение нескольких лет ... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией ", - отметил Разумков.
Он также рассказал о последствиях решения КСУ.
"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - добавил Разумков.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуры и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминалп за сокрытие состояния украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию .
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- Назка закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
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