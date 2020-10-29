Довольно быстро будет реакция со стороны парламента и президента, - Разумков о решении КСУ

Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Германию, передает "РБК-Украина".

По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти.

"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства ... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение нескольких лет ... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией ", - отметил Разумков.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - добавил Разумков.

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