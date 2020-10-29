Декларирование недостоверных данных придется наказывать более мягко, - Малюська о решении КСУ

29 октября, 2020, 07:57

Действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено, обещает министр юстиции

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська объяснил решение Конституционного суда о работе антикоррупционных органов.

"Случилось следующее: КСУ указал, что влияние НАПК (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно. Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем по всем чиновникам, не только по судьям)", - пишет Малюська.

По его словам, КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ответственность тоже отменил.

"С положительного: КСУ НЕ отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго) ", - добавил министр.

Малюська объяснил, что будет наработан законопроект, которым будет ограничено влияние НАПК на судей. Судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК.

"Действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому поразительных изменения не произойдет. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть ", - резюмировал Малюська.