Bolt запустит сервис доставки еды в Киеве

29 октября, 2020, 11:09

Платформа Bolt запустит в Киеве сервис доставки еды Bolt Food

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов, среди которых KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", Musafir, Cinnabon и другие.

Отмечается, что в период запуска доставка еды будет возможна лишь в центральные районы Киева и будет бесплатной. Со временем зона покрытия расширится и услуга станет платной.

По информации издания, минимальная стоимость заказа составляет 100 грн, а среднее время доставки - 20-40 минут. При этом в целях безопасности пища будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата будет осуществляться с помощью банковской карты.

По словам регионального менеджера Bolt Тараса Потичного, платформой пользуются уже более 2 млн людей в Украине.

"У нас огромный опыт в сфере заказов поездок, который стал основой для запуска Bolt Food в Киеве. Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды", - цитирует издание слова Потичного.

Воспользоваться сервисом можно будет через приложение Bolt Food для смартфона. При этом если раньше на смартфоне было установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

Региональный менеджер Bolt Food Игорь Шрамко отметил, что контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями услуги будет минимальным. Так, сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой.

В издании добавили, что Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.

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