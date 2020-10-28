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Жители поддержали европейские ценности: "Европейская Солидарность" побеждает на выборах в областной и городской советы, Третьяк выходит во второй тур

Кандидаты от "Европейской Солидарности" уверенно победили на выборах в Ровенский областной совет, городской совет Ровно, Александр Третьяк выходит во второй тур выборов мэра

Об этом сообщил на брифинге руководитель Секретариата областной организации "Европейской Солидарности" Сергей Кондрачук.

"Мы очень уверенно победили на этих выборах в Ровенский областной совет, набрав почти 19% голосов избирателей. И сегодня говорим о том, что в следующей областном совете нашу политическую силу будут представлять 14 кандидатов. Наш результат однозначно говорит, что граждане в Ровенской области воспользовались своим шансом, чтобы остановить пророссийский реванш и четко показать, что мы видим движение Украины именно в Европу ", - отметил он.

Он также сообщил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу в двух районных советах - Дубенском и Ровенском.

Кондрачук также отметил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу на выборах глав ОТГ.

"В частности, Здолбуновским мэром стал кандидат от" Европейской Солидарности" Владислав Сухляк, который набрал почти 40% голосов избирателей. Имеем голову в Демидовском поселковой ОТГ, где победил кандидат от" Европейской Солидарности"  Сергей Радченко, имеем Рафаловского ОТГ на севере Ровенской области, где за нашего кандидата Василий Совга получил более 63% избирателей. Все знают, что мы имеем кандидатата на городского голову Ровно, который очень уверенно вопреки прогнозам и некоторой социологии заходит во второй тур ", - сказал он.

На выборах в городской совет Ровно партия получила более 19 процентов голосов.

"Эти выборы показали, что люди могут голосовать за идею, за ценности и за победу партии. У нас, действительно, произошло обновление партии этого года, зашли люди, которые начали ее строить, к нам пришли идейные люди, которые разделяют наши принципы. Вместе мы написали программу города и доносили ее всем жителям. Я считаю, что у нас получилось, мы смогли заслужить доверие людей, не устанавливая за неделю до выборов качели и лавочки. мы смогли эти выборы превратить в соревнование идей, соревнования ценностей и соревнования программ. мы пока есть много работы, и мы готовы ее выполнять. Но еще нам надо ваша поддержка во втором туре нашего кандидата на должность городского головы Александра Третьяка ", - подчеркнул руководитель городской организации" Европейской Солидарности "Павел Алексевич.

В городском совете Ровно первыми шагами "Европейской Солидарности" станут решения вопросов в сфере здравоохранения - перераспределение средств местного бюджета на финансирование больниц и защиту врачей в борьбе с коронавируса. Об этом сказал кандидат от "Европейской Солидарности" на должность городского председателя Ровно Александр Третьяк.

"Мы неуклонно будем придерживаться именно тех идейных основ, о которых мы говорили на протяжении всей нашей кампании. Наша победа показала, что жители услышали наши месседжи, дали свой кредит доверия и готовы поддержать нас в реализации именно этих идей и принципов. Мы будем делать все возможное, чтобы переориентировать местный бюджет перераспределить те средства, которые есть и должны быть направлены на сферу здравоохранения, но они еще не были направлены. Ровно сегодня в красной зоне карантина и мы должны с этим что-то делать. Поэтому есть немало вызовов, на которые должны реагировать и действовать как новоизбранный власть. Поэтому: борьба с ковид-19, максимальную защиту наших медиков, максимальное оборудования опорных больниц всем необходимым - кислородом, койко-местами, защитой для наших медиков, на первой линии борьбы с ковид имеют быть защищены ", - сказал Александр Третьяк.

Кандидат отметил, что третий принцип - это "благополучие всех жителей города".

"Ведь сегодня мы должны быть ответственными и честными по отношению ко всем жителям города. Выражаю благодарность за вашу уверенную поддержку, за вашу веру в нашу четкую победу, и призываю еще раз - второй тур выборов должен показать, что город Ровно требует качественных изменений, качественного подхода в местный управления. и Ровно действительно получит достойную власть европейского уровня, которая будет заботиться о жителях, и сделает Ровно действительно европейским городом. Выражаю благодарность за вашу уверенную поддержку, за вашу веру в нашу четкую победу, и призываю еще раз - второй тур выборов должен показать, что город Ровно требует качественных изменений, качественного подхода в местный управления. и Ровно действительно получит достойную власть европейского уровня, которая будет заботиться о жителях, и сделает Ровно действительно европейским городом.Мы осознаем, что второй тур будет сложнейший. И мы будем вести ту же стратегию нашей победы. Мы максимально прозрачные, открытые и искренние с людьми. Мы не используем никаких технологий, никаких манипулятивных социологии. Там где правда, там и победа ", - также отметил кандидат.

"Мы осознаем, что второй тур будет сложнейший. И мы будем вести ту же стратегию нашей победы. Мы максимально прозрачные, открытые и искренние с людьми. Мы не используем никаких технологий, никаких манипулятивных социологии. Там где правда, там и победа", - сказал он.

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