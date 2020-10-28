Жители поддержали европейские ценности: "Европейская Солидарность" побеждает на выборах в областной и городской советы, Третьяк выходит во второй тур

Об этом сообщил на брифинге руководитель Секретариата областной организации "Европейской Солидарности" Сергей Кондрачук.

"Мы очень уверенно победили на этих выборах в Ровенский областной совет, набрав почти 19% голосов избирателей. И сегодня говорим о том, что в следующей областном совете нашу политическую силу будут представлять 14 кандидатов. Наш результат однозначно говорит, что граждане в Ровенской области воспользовались своим шансом, чтобы остановить пророссийский реванш и четко показать, что мы видим движение Украины именно в Европу ", - отметил он.

Он также сообщил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу в двух районных советах - Дубенском и Ровенском.

Кондрачук также отметил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу на выборах глав ОТГ.

"В частности, Здолбуновским мэром стал кандидат от" Европейской Солидарности" Владислав Сухляк, который набрал почти 40% голосов избирателей. Имеем голову в Демидовском поселковой ОТГ, где победил кандидат от" Европейской Солидарности" Сергей Радченко, имеем Рафаловского ОТГ на севере Ровенской области, где за нашего кандидата Василий Совга получил более 63% избирателей. Все знают, что мы имеем кандидатата на городского голову Ровно, который очень уверенно вопреки прогнозам и некоторой социологии заходит во второй тур ", - сказал он.

На выборах в городской совет Ровно партия получила более 19 процентов голосов.

"Эти выборы показали, что люди могут голосовать за идею, за ценности и за победу партии. У нас, действительно, произошло обновление партии этого года, зашли люди, которые начали ее строить, к нам пришли идейные люди, которые разделяют наши принципы. Вместе мы написали программу города и доносили ее всем жителям. Я считаю, что у нас получилось, мы смогли заслужить доверие людей, не устанавливая за неделю до выборов качели и лавочки. мы смогли эти выборы превратить в соревнование идей, соревнования ценностей и соревнования программ. мы пока есть много работы, и мы готовы ее выполнять. Но еще нам надо ваша поддержка во втором туре нашего кандидата на должность городского головы Александра Третьяка ", - подчеркнул руководитель городской организации" Европейской Солидарности "Павел Алексевич.

В городском совете Ровно первыми шагами "Европейской Солидарности" станут решения вопросов в сфере здравоохранения - перераспределение средств местного бюджета на финансирование больниц и защиту врачей в борьбе с коронавируса. Об этом сказал кандидат от "Европейской Солидарности" на должность городского председателя Ровно Александр Третьяк.

"Мы неуклонно будем придерживаться именно тех идейных основ, о которых мы говорили на протяжении всей нашей кампании. Наша победа показала, что жители услышали наши месседжи, дали свой кредит доверия и готовы поддержать нас в реализации именно этих идей и принципов. Мы будем делать все возможное, чтобы переориентировать местный бюджет перераспределить те средства, которые есть и должны быть направлены на сферу здравоохранения, но они еще не были направлены. Ровно сегодня в красной зоне карантина и мы должны с этим что-то делать. Поэтому есть немало вызовов, на которые должны реагировать и действовать как новоизбранный власть. Поэтому: борьба с ковид-19, максимальную защиту наших медиков, максимальное оборудования опорных больниц всем необходимым - кислородом, койко-местами, защитой для наших медиков, на первой линии борьбы с ковид имеют быть защищены ", - сказал Александр Третьяк.

Кандидат отметил, что третий принцип - это "благополучие всех жителей города".

"Ведь сегодня мы должны быть ответственными и честными по отношению ко всем жителям города. Выражаю благодарность за вашу уверенную поддержку, за вашу веру в нашу четкую победу, и призываю еще раз - второй тур выборов должен показать, что город Ровно требует качественных изменений, качественного подхода в местный управления. и Ровно действительно получит достойную власть европейского уровня, которая будет заботиться о жителях, и сделает Ровно действительно европейским городом. Выражаю благодарность за вашу уверенную поддержку, за вашу веру в нашу четкую победу, и призываю еще раз - второй тур выборов должен показать, что город Ровно требует качественных изменений, качественного подхода в местный управления. и Ровно действительно получит достойную власть европейского уровня, которая будет заботиться о жителях, и сделает Ровно действительно европейским городом.Мы осознаем, что второй тур будет сложнейший. И мы будем вести ту же стратегию нашей победы. Мы максимально прозрачные, открытые и искренние с людьми. Мы не используем никаких технологий, никаких манипулятивных социологии. Там где правда, там и победа ", - также отметил кандидат.

"Мы осознаем, что второй тур будет сложнейший. И мы будем вести ту же стратегию нашей победы. Мы максимально прозрачные, открытые и искренние с людьми. Мы не используем никаких технологий, никаких манипулятивных социологии. Там где правда, там и победа", - сказал он.

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