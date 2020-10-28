Зеленский назначил нового главу СБУ на Хмельнитчине
28 октября, 2020, 18:20
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Цюцюру главой Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области
Соответствующий указ обнародован на сайте ОПУ.
Зеленский освободил от должности начальника СБУ в Хмельницкой области Игоря Вуива, а на его место назначил Тараса Цюцюру.
"Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе.
Отметим, ранее Цюцюра в областном управлении СБУ на Волыни занимал должность заместителя начальника отдела защиты экономики, впоследствии возглавил отдел. На должность первого заместителя начальника управления СБУ в Волынской области назначен в декабре 2015 года.
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