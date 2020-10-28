Заявления о перенаправлении денег для онкобольных детей на дороги являются манипуляцией, - Шмыгаль

28 октября, 2020, 15:56

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправление на ремонт дорог средств, предназначенных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями

Об этом он написал в Telegram.

"В СМИ, к сожалению, была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. В целом на 40% больше, чем в прошлом году и вдвое больше, чем в 2018 году. С сентября этого года наше правительство почти в 5 раз уовеличил тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы предоставлять качественную помощь", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что на повестке дня постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров, а также на финансирование Фонда безработицы.

Информация о якобы перенаправлении средств на дороги была распространена в некоторых СМИ 27 октября.

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