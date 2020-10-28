Запрет Слидству.Инфо работать в Раде: нардеп-"слуга" обещает восстановление аккредитации "настоящим" журналистам
Об этом написала председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Татьяна Цыба
"Мне действительно очень жаль, что под лишение аккредитации попали настоящие журналисты. Наверное, они попали в список из-за дискомуникации с пресс-службой ВР и несвоевременного предоставления информации о том, что материалы были. Но в то же время прошу отнестись к ситуации с пониманием. Вы сами знаете, как много в ВР тех, кто притворяется журналистом, но на самом деле не является таковым. Всем настоящим аккредитация будет восстановлена", - написала Цыба.
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