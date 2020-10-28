Из-за коронавируса в ОРЛО: КП "Станица Луганская" будет закрыт до 15 ноября

28 октября, 2020, 15:12

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлено до 15 ноября 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни Covid-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего Объединенных сил, временная приостановка пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлена до 23 ч. 59 мин 15 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что распространение Covid-19 на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

"Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с карантином контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 октября временно закрыли.

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