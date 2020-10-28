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Espreso.tvЭкономикаКроме Теремков: 4G появился на всех станциях киевского метрополитена, - Минцифры

Кроме Теремков: 4G появился на всех станциях киевского метрополитена, - Минцифры


фото: kiev.informator
Киевстар, Vodafone и lifecell запустили 4G еще на 23 подземных станциях метро и в тоннелях между ними

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

"Киевстар, Vodafone, lifecell запустили 4G сразу еще на 23 подземных станциях метро и в тоннелях между ними", - написал Федоров.

Поэтому, по его словам, 45 из 46 станций Киевского метрополитена подключены. На последней - Теремках - 4G появится до конца декабря, так как станция новая и ее подключения требует больше времени.

"300 тыс украинцев ежедневно пользуются 4G-интернетом. Более 400 терабайт трафика использовано в подземке - это 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб / c", - отметил Федоров.

Министр добавил, что одна из главных целей Министерства цифровой трансформации - за три года обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 95% населения страны, основных дорог и социальных объектов.

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