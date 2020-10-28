Всеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив Буславец по повышению тарифов на электроэнергию

28 октября, 2020, 17:23

Всеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив и. о. министра энергетики Ольги Буславец о повышении тарифов на электроэнергию

Об этом сообщает пресс служба ПКФ.

"По информации программы "Схемы" (Радио Свобода) и издания "Наши Деньги", и.о. министра энергетики О.Буславец инициирует увеличение нормы доходности с 3% до 6% при установлении стимулирующих тарифов для энергораспределительных компаний (операторов систем распределения). Цена такой инициативы в 10 млрд грн в год дополнительных (сверх)доходов для монополистов. По нашему мнению, такая инициатива Ольги Буславец приведет к резкому повышению тарифов на распределение электроэнергии и ударит по многим предприятиях агропромышленного комплекса. Целый ряд секторов аграрной сферы имеет значительное потребления электрической энергии, и себестоимость продукции существенно зависит от тарифов на электроэнергию. Среди таких секторов: тепличные хозяйства, перерабатывающие предприятия, предприятия по хранению овощей и фруктов и т.д.", - говорится в сообщении.

В ВКФ считают, что реализация инициатив Ольги Буславец приведет к несправедливому масштабному перераспределению средств от предприятий аграрной сферы к энергетическим монополистам, владельцами большинства из которых являются олигархические финансово-промышленные группы.

"Такое необоснованное повышение тарифов на электроэнергию будет иметь серьезное негативное влияние на инвестиционный климат в Украине в целом и аграрно-промышленном комплексе в частности. Фактически инициативой Буславец государство стреляет себе даже не в ногу, а в почку: Украинский агропромышленный комплекс формирует 10% ВВП страны, это экспорт 40% (в денежном выражении) от общего объема товаров. Это все еще отрасль с огромным потенциалом, который реализует. За девять лет доход от экспорта продукции АПК увеличился на 123% ($12,2 млрд), что показывает наибольший рост экспорта среди других видов товара. Украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира. По данным Госстата, в сельском хозяйстве в 2019 году были заняты более 3 млн трудоспособного населения (больше украинцев работают только в торговле). А еще это более +21,2 млрд грн уплаченных в бюджет налогов. (данные ГФСУ за первое полугодие 2019 года)", - отметили в ВКФ.

Также в ВКФ назвали инициативы по повышению тарифов на электроэнергию неуместными во время пандемии коронавируса и обратились к правительству с просьбой учесть интересы потребителей и не допустить подорожания электричества.

"Кроме того, хотим заметить, что особенно неуместно косить АПК такими инициативами во время пандемии Covid-19, когда экономика Украины находится в кризисном состоянии, а бизнес подвергается постоянным карантинам, а также дополнительных расходов, связанных с пандемией. Всеукраинский Конгресс Фермеров обращается Правительству с просьбой не допустить роста тарифов на электроэнергию и учесть интересы потребителей, в частности предприятий аграрно-промышленного комплекса", - подытожили в ВКФ.

Напомним, по данным программы журналистских расследований "Схемы", и. о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

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