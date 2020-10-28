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Espreso.tvОбществоВсеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив Буславец по повышению тарифов на электроэнергию

Всеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив Буславец по повышению тарифов на электроэнергию

Всеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив и. о. министра энергетики Ольги Буславец о повышении тарифов на электроэнергию

Об этом сообщает пресс служба ПКФ.

"По информации программы "Схемы" (Радио Свобода) и издания "Наши Деньги", и.о. министра энергетики О.Буславец инициирует увеличение нормы доходности с 3% до 6% при установлении стимулирующих тарифов для энергораспределительных компаний (операторов систем распределения). Цена такой инициативы в 10 млрд грн в год дополнительных (сверх)доходов для монополистов. По нашему мнению, такая инициатива Ольги Буславец приведет к резкому повышению тарифов на распределение электроэнергии и ударит по многим предприятиях агропромышленного комплекса. Целый ряд секторов аграрной сферы имеет значительное потребления электрической энергии, и себестоимость продукции существенно зависит от тарифов на электроэнергию. Среди таких секторов: тепличные хозяйства, перерабатывающие предприятия, предприятия по хранению овощей и фруктов и т.д.", - говорится в сообщении.

В ВКФ считают, что реализация инициатив Ольги Буславец приведет к несправедливому масштабному перераспределению средств от предприятий аграрной сферы к энергетическим монополистам, владельцами большинства из которых являются олигархические финансово-промышленные группы.

"Такое необоснованное повышение тарифов на электроэнергию будет иметь серьезное негативное влияние на инвестиционный климат в Украине в целом и аграрно-промышленном комплексе в частности. Фактически инициативой Буславец государство стреляет себе даже не в ногу, а в почку: Украинский агропромышленный комплекс формирует 10% ВВП страны, это экспорт 40% (в денежном выражении) от общего объема товаров. Это все еще отрасль с огромным потенциалом, который реализует. За девять лет доход от экспорта продукции АПК увеличился на 123% ($12,2 млрд), что показывает наибольший рост экспорта среди других видов товара. Украинская агропродукция экспортируется в 190 стран мира. По данным Госстата, в сельском хозяйстве в 2019 году были заняты более 3 млн трудоспособного населения (больше украинцев работают только в торговле). А еще это более +21,2 млрд грн уплаченных в бюджет налогов. (данные ГФСУ за первое полугодие 2019 года)", - отметили в ВКФ.

Также в ВКФ назвали инициативы по повышению тарифов на электроэнергию неуместными во время пандемии коронавируса и обратились к правительству с просьбой учесть интересы потребителей и не допустить подорожания электричества.

"Кроме того, хотим заметить, что особенно неуместно косить АПК такими инициативами во время пандемии Covid-19, когда экономика Украины находится в кризисном состоянии, а бизнес подвергается постоянным карантинам, а также дополнительных расходов, связанных с пандемией. Всеукраинский Конгресс Фермеров обращается Правительству с просьбой не допустить роста тарифов на электроэнергию и учесть интересы потребителей, в частности предприятий аграрно-промышленного комплекса", - подытожили в ВКФ.

  • Напомним, по данным программы журналистских расследований "Схемы", и. о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

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