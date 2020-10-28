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Espreso.tvОбществоВ течение недели в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 163 тыс. человек, - МОЗ

В течение недели в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 163 тыс. человек, - МОЗ

В течение недели 19-25 октября в Украине гриппом и ОРВИ заболели 163 314 человек, из них 34,9% - дети до 17 лет

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине", - отметили в Минздраве.

Летальных случаев зафиксировано не было. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 9 055 человек, в целом с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек.

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