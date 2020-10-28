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Espreso.tvОбществоВ семье патриарха РПЦ Кирилла нашли недвижимости почти $ 3 млн долларов

В семье патриарха РПЦ Кирилла нашли недвижимости почти $ 3 млн долларов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и две его троюродных сестры обладают элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью 225 млн рублей (2,9 млн долл)

Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

В собственности Владимира Гундяева (патриарха Кирилла), как утверждает издание, находятся три квартиры: 145-метровая квартира в "Доме на набережной" на улице Серафимовича в Москве ( "Проект" оценил ее в 70 млн руб) 38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве (12 млн руб) 83-метровая квартира на Большеохтинском проспекте в Петербурге (9 млн руб).

Троюродной сестре патриарха, 73-летней Лидии Леоновой, по данным "Проекта", принадлежат четыре объекта недвижимости: 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве (47 млн ​​руб) 300-метровый дом в поселке "Зеленая Роща-1" в Одинцовском районе Московской области (10 млн руб) 121-метровая квартира (42 млн руб) и 1/3 нежилого помещения в том же здании на Набережной Крюкова канала в Петербурге площадью 200 кв м (3 млн руб).

Лидия Леонова стала обладательницей 121-метровой квартиры в Петербурге в 2001 году - недвижимость ей подарил давний знакомый Кирилла, бизнесмен Александр Дмитриевич. "Проект" отметил, что это произошло через полгода после того, как мэрия Москвы отозвала свои претензии к бизнес-партнеру Дмитриевич - итальянцу Николе Саворетти, который, по его же словам, также давно знаком с Кириллом. Саворетти заявил изданию, что патриарх не помогал решить спор, возникший с мэрией, а Дмитриевич не был связан с его проектами.

В собственности еще одной троюродной сестры патриарха, 63-летней Елены Холодовой, которая ранее входила в совет директоров банка "Пересвет", находятся: 63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве (22 млн руб) 63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге (10 млн руб).

"Проект" отметил, что Русская православная церковь по-прежнему не устраивала разборок из-за недвижимости, которой владеют патриарх и его сестры.

Еще в декабря 2019 года "Новая газета" писала, что в СМИ появлялись публикации об участии патриарха Кирилла в автомобильном, нефтяном, ювелирном и рыбном бизнесах. По неподтвержденной информации, которую приводило издание, состояние патриарха оцениваются в 4-8 млрд долл. Газета отмечала, что эта информация не поддается проверке, поскольку Кирилл хранит сбережения в банках Швейцарии, Италии и Австрии.

В собственности патриарха, утверждала "Новая газета", также находится шале под Цюрихом в Швейцарии и, вероятно, доли собственности различных объектов недвижимости в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях.

Также патриарх Кирилл может распоряжаться более чем 20 резиденциями, принадлежащими различным религиозным организациям РПЦ.

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