В Праге сгорела украинская церковь XVII века

28 октября, 2020, 19:52

В Праге произошел пожар в деревянной церкви святого Михаила, которая была привезена в Чехию из Украины в 1929 году

Об этом сообщает издание Novinky.

Пожар случился в среду, 28 октября, в Садах Кинских под Петршином в Праге.

"Учитывая количество бригад, объявлен второй уровень тревоги. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви", - отметил пожарный Мартин Кавка.

В результате огнем была уничтожена почти вся деревянная постройка, что вызвало обрушение башни высотой около 17 метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Внутри нашли несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением.

Сейчас следователи выясняют причины и другие подробности.

Впоследствии на инцидент отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Я потрясен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих "мостов" между Украиной и Чехией. Мы считаем восстановление этого уникального памятника делом чести для всех нас" , - написал он.

Jsem šokován zprávou o požáru v kostele sv. Michala. Byl převezen do Prahy z území Ukrajiny a je tak jedním ze spojovacích "můstků" mezi Ukrajinou a ČR. Vyzýváme policii k detailnímu vyšetření tohoto incidentu. Obnovení této unikatní památky považujeme za věc cti pro nás všechny. pic.twitter.com/grJA14V9gA - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28 2020

Отметим, церковь св. Михаила - деревянная православная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине, в селе Великие Лучки вблизи Мукачева. В 1929 году она была демонтирована и перевезена в Кински сады в Праге, где стала частью коллекции Этнографического музея.

Фото: novinky.cz

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