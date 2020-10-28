В Праге сгорела украинская церковь XVII века
Об этом сообщает издание Novinky.
Пожар случился в среду, 28 октября, в Садах Кинских под Петршином в Праге.
"Учитывая количество бригад, объявлен второй уровень тревоги. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви", - отметил пожарный Мартин Кавка.
В результате огнем была уничтожена почти вся деревянная постройка, что вызвало обрушение башни высотой около 17 метров.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Внутри нашли несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением.
Сейчас следователи выясняют причины и другие подробности.
Впоследствии на инцидент отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Я потрясен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих "мостов" между Украиной и Чехией. Мы считаем восстановление этого уникального памятника делом чести для всех нас" , - написал он.
Jsem šokován zprávou o požáru v kostele sv. Michala. Byl převezen do Prahy z území Ukrajiny a je tak jedním ze spojovacích "můstků" mezi Ukrajinou a ČR. Vyzýváme policii k detailnímu vyšetření tohoto incidentu. Obnovení této unikatní památky považujeme za věc cti pro nás všechny. pic.twitter.com/grJA14V9gA- Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28 2020
Отметим, церковь св. Михаила - деревянная православная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине, в селе Великие Лучки вблизи Мукачева. В 1929 году она была демонтирована и перевезена в Кински сады в Праге, где стала частью коллекции Этнографического музея.
Фото: novinky.cz
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