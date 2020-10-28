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Espreso.tvОбществоВ Польше Качиньский поддержал решение Конституционного суда об ограничении абортов

В Польше Качиньский поддержал решение Конституционного суда об ограничении абортов


фото: reuters
Решение Конституционного суда об ограничении абортов в Польше является конституционным, а действия протестующих на улицах польских городов являются преступными

Об этом в видеообращении, размещенном в Фейсбуке , заявил лидер правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

"Это решение полностью соответствует Конституции. Более того, в свете Конституции другого приговора в этом деле не могло быть", - заявил Качиньский.

Он отметил, что сейчас в стране сложная ситуация с пандемией COVID-19, а потому всякие демонстрации стоить "человеческих жизней".

"Те, кто к ним призывают, а также и те, кто в них участвует, приводят к общей опасности, а затем совершают серьезное преступление", - заявил вице-премьер Польши.

Он отметил, что сейчас совершаются нападения на римо-католические храмы, является совершенно новым явлением в истории Польши. Он призвал своих однопартийцев "любой ценой" защищать храмы, а также Польшу и патриотизм.

  • Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

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