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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму в психбольнице произошло возгорание COVID-19

В оккупированном Крыму в психбольнице произошло возгорание COVID-19


фото: reuters
Оккупационная "власть" Крыма заявила о возгорании коронавируса в психоневрологической больнице №1 в Симферополе

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание - там 81 пострадавший. Практически половина из них - медицинские работники.

Причиной вспышки "власть" назвала "низкую настороженность медперсонала". Продолжается эпидрасследование по данному факту.

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