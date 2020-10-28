В оккупированном Крыму в психбольнице произошло возгорание COVID-19
28 октября, 2020, 10:14
Оккупационная "власть" Крыма заявила о возгорании коронавируса в психоневрологической больнице №1 в Симферополе
Об этом сообщает "Крим.Реалии".
На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание - там 81 пострадавший. Практически половина из них - медицинские работники.
Причиной вспышки "власть" назвала "низкую настороженность медперсонала". Продолжается эпидрасследование по данному факту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-