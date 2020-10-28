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Espreso.tvОбществоВ Одессе произошли столкновения на рынке "7-й километр", есть пострадавшие и задержанные

В Одессе произошли столкновения на рынке "7-й километр", есть пострадавшие и задержанные


фото: Думская
Столкновения произошли в Одессе на рынке "7-й километр", торговцы заблокировали оперативников СБУ, которые пытались вывезти товар

Об этом сообщает " Думская ".

Правоохранители проводили конфискацию товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании постановления Шевченковского райсуда Киева.

Очевидцы происшествия рассказали, что предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения - облился бензином. Люди не допустили этого. После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя забрала скорая.

Впоследствии к месту конфликта подъехали, как пишут СМИ, члены турецкой общины, которые бросались на спецназовцев. Предприниматели были возмущены действиями силовиков.

Впоследствии спецназовцы из "Альфы" прорвали оцепление и вывезли товар. При этом пострадали несколько человек. Трех человек задержали.

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