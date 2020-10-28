В Одессе член УИК умер в очереди на сдачу протоколов

28 октября, 2020, 16:58

Член одной из участковых избирательных комиссий Одессы умер, когда стоял в очереди в городской территориальной избирательной комиссии, чтобы сдать пакет бюллетеней и протоколов голосования

Об этом сообщает Укринформ.

"В 8 ч. 45 мин. машина скорой помощи доставила в горбольницу №1 мужчину, которому стало плохо в помещении гортеризбиркома, где он стоял в очереди для сдачи пакета документов об итогах голосования на избирательном участке. Медики поставили ему диагноз: острый инфаркт миокарда и отек легких", - отметили в мэрии.

В 9 ч. 35 мин. врачи констатировали смерть пациента.

Стоит отметить, что в Одессе третьи сутки принимают пакеты протоколов голосования и бюллетени. Члены УИК часами ждут своей очереди.