В Одессе член УИК умер в очереди на сдачу протоколов
28 октября, 2020, 16:58
Член одной из участковых избирательных комиссий Одессы умер, когда стоял в очереди в городской территориальной избирательной комиссии, чтобы сдать пакет бюллетеней и протоколов голосования
Об этом сообщает Укринформ.
"В 8 ч. 45 мин. машина скорой помощи доставила в горбольницу №1 мужчину, которому стало плохо в помещении гортеризбиркома, где он стоял в очереди для сдачи пакета документов об итогах голосования на избирательном участке. Медики поставили ему диагноз: острый инфаркт миокарда и отек легких", - отметили в мэрии.
В 9 ч. 35 мин. врачи констатировали смерть пациента.
Стоит отметить, что в Одессе третьи сутки принимают пакеты протоколов голосования и бюллетени. Члены УИК часами ждут своей очереди.
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