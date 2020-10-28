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Espreso.tvОбществоВ мусульманских странах начались беспорядки: жгут флаги Франции и фото Макрона

В мусульманских странах начались беспорядки: жгут флаги Франции и фото Макрона

Во всем мусульманском мире растет напряжение из-за намерений президента Франции Эммануэля Макрона бороться с исламистами, в ряде стран Ближнего Востока начались беспорядки

Об этом сообщает издание The Guardian .

Напряжение нарастало с сентября, пишет издание, когда сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда накануне суда над 14 обвиняемыми в причастности к теракту 2015 года.

Слова Макрона о намерении бороться с исламистским сепаратизмом и терроризмом только усилили напряжение, отмечает The Guardian.

"Наша задача - бороться против тех, кто" слетает с катушек "во имя религии ... защищая тех, кто исповедует ислам и являются полноправными гражданами республики", - заявлял Макрон.

27 октября в Ливии, Палестине, Йемене, Сирии, Бангладеш, Пакистане, Ираке и ряде других стран мусульманского мира прошли акции против политики Франции - демонстранты жгли флаги страны и фотографии Макрона.

Источник сообщает, что у французского посольства в Багдаде были сожжены изображения Макрона вместе с французским флагом.

Последние акции протеста прошли во вторник в столице Бангладеш, где, по оценкам полиции, около 40 000 человек участвовали в демонстрации, организованной крупнейшей исламистской партией страны.

  • Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за якобы "антиисламской" политики президента Франции Эммануэля Макрона.

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