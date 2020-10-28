В Киеве ученики вернутся в школы с 29 октября, - Кличко
28 октября, 2020, 12:49
29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .
"С 29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.
По его словам, после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отопления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-