В Киеве ученики вернутся в школы с 29 октября, - Кличко

28 октября, 2020, 12:49

29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .

"С 29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.

По его словам, после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отопления.

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