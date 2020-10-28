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Espreso.tvОбществоВ Киеве ученики вернутся в школы с 29 октября, - Кличко

В Киеве ученики вернутся в школы с 29 октября, - Кличко


фото: reuters
29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .

"С 29 октября возобновляется учеба после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников", - сказал Кличко.

По его словам, после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отопления.

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