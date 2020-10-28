 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла утечка газа из коллектора: пострадали сотрудники водоканала

В Киеве произошла утечка газа из коллектора: пострадали сотрудники водоканала


фото: darn.kyivcity.gov.ua
На улице Тростянецкой в Киеве во время проведения плановых работ на коллекторе произошла утечка газа, в результате чего пострадали коммунальщики

Об этом сообщает КГГА .

Отмечается, во время проведения плановых работ на Новодарницкое коллекторе на улице Тростянецкой, 8 произошло ЧП - по предварительной информации утечка газа.

Так, в результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь. Ведется служебное расследование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать