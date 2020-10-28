В Киеве произошла утечка газа из коллектора: пострадали сотрудники водоканала
28 октября, 2020, 14:13
На улице Тростянецкой в Киеве во время проведения плановых работ на коллекторе произошла утечка газа, в результате чего пострадали коммунальщики
Об этом сообщает КГГА .
Отмечается, во время проведения плановых работ на Новодарницкое коллекторе на улице Тростянецкой, 8 произошло ЧП - по предварительной информации утечка газа.
Так, в результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь. Ведется служебное расследование.
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