В Кривом Роге грузовой поезд с 14 вагонами сошел с рельсов
28 октября, 2020, 10:46
28 октября во Кривом Роге Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой поезд и 14 его вагонов
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия. Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности на месте аварии.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
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