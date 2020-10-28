В Кривом Роге грузовой поезд с 14 вагонами сошел с рельсов

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия. Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности на месте аварии.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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