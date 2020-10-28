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Espreso.tvОбществоВ Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ

В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ


фото: reuters
В некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно вырос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев среди инфицированных

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании и Франции, заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

По ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавируса и смертей.

Харрис отметила, что ежесуточную количество случаев инфицирования возросло на треть, а суточная количество смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.

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