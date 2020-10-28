В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ
В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании и Франции, заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
По ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавируса и смертей.
Харрис отметила, что ежесуточную количество случаев инфицирования возросло на треть, а суточная количество смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
При этом она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.
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