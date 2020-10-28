В Беларуси начали отчислять студентов из вузов после заявления Лукашенко
Об этом сообщает Наша Нива.
Отметим, что администрация БГМУ продолжает угрожать студентам отчислением за участие в национальной забастовке.
Также отчислили из Белорусской государственной академии искусств трех студентов. Еще двум - официально сделали выговор.
Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можно отправлять в армию.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - вчера он заявил.
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