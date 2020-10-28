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Espreso.tvОбществоВ Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков, - посол

В Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков, - посол


фото: ukrinform
Белорусские пограничники будут безосновательно отказывать во въезде гражданам Украины, Литвы и Польши, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", - сказал он эфире Общественного радио.

  • Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси.

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