В Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков, - посол

28 октября, 2020, 16:00

Белорусские пограничники будут безосновательно отказывать во въезде гражданам Украины, Литвы и Польши, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", - сказал он эфире Общественного радио.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси.

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