Украина предложит внести бортничество Полесья в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

28 октября, 2020, 19:20

Заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что Украина будет стараться, чтобы "Бортничество Полесья" было представлено в репрезентативном списке нематериального наследия ЮНЕСКО

Об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам реализации проекта "Бортничество Полесья: архаичная традиция в современном измерении", передает Укринформ.

Бортничество Полесья планируют причислить к элементам нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Если говорить о Перечене элементов нематериального наследия ЮНЕСКО, как раз в этом году будет рассматриваться трансграничная номинация, которая была подана Беларусью и Польшей. На многих политических площадках мы неоднократно поднимали вопрос, что как-то странно выглядит это досье без участия Украины, без участия украинского Полесья. Даже по картированию можно увидеть, что эта традиция есть с той стороны - а тут какое-то белое пятно, лакуна, будто ее никогда не существовало. Это я о политическом влиянии на сохранение нематериального культурного наследия", - отметила Фоменко.

По ее словам, Минкульт окажет поддержку в формировании досье для того, чтобы присоединиться к трансграничной номинации и чтобы Украина стала полноценным участником этого процесса.

Так, Фоменко подчеркнула, что команда Национального проекта "Бортничество Полесья: архаичная традиция в современном измерении", который проводился в течение четырех с половиной месяцев в трех областях: Киевской, Житомирской и Ривненской, осуществила масштабную, разностороннюю работу.

"Мне очень понравились многосекторность и многоуровневость проекта... Это очень кропотливая полевая работа, это носители, традиции, документация, архивные поиски. Важно, чтобы этот проект имел образовательную, просветительскую функцию, которую мы увидели через конкурсы, через виртуальную реальность, через привлечение молодежи для того, чтобы эта традиция развивалась. У нас задача, как у министерства, у государства - не просто зафиксировать традиции и промыслы, которые мы сохраняем, которые мы имели в течение тысячи или ста лет, нам важно, чтобы эти промыслы и традиции передавались следующим поколением, дальше сохранялись, чтобы мы чувствовали свою идентичность, ими гордились", - добавила она.

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