Укравтодор эффективно распоряжается средствами COVID-фонда, - Кубраков пояснил свои слова о "коммуникационном промахе"

28 октября, 2020, 07:37

Государство пошло путем использования средств из спецфонда как в поддержку системы здравоохранения, так и экономики в целом, заявил руководитель Укравтодора Александр Кубраков

Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

"Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризы - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название «Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями». Такое название, действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса ", - пояснил Кубраков.

По его словам, государство пошло по пути использования средств из этого фонда как в поддержку системы здравоохранения, так и экономики в целом.

"На сегодня Укравтодор эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен ", - добавил Кубраков.

Он считает успехом, что не смотря на пандемию не было остановлено ни дорожного проекта. Речь идет о миллиардных оборотах средств в украинской экономике.

"Эти 35 млрд грн которые в заключении Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. В открытом доступе официальная презентация наших планов - где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником Большого строительства дорог, как «дополнительное бюджетное финансирование». Это должны быть деньги Нафтогаза, который он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда ", - сказал руководитель Укравтодора.